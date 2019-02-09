Отцу игрока детской команды выстрелили в голову во время матча в Москве

Во время матча детских команд 2008 года рождения «Северная звезда» — «Дмитров» в московской спортивной школе №2 между родителями хоккеистов произошёл конфликт, который завершился применением оружия, сообщает «Спорт-экспресс».

Поругались два отца игроков «Дмитрова». Конфликт, связанный с бизнесом, существовал между мужчинами уже несколько месяцев. Инцидент спровоцировала супруга одного из мужчин. По словам очевидца, её муж толкнул своего оппонента и заявил ему: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

Спор, начавшийся около ледовой площадки, продолжился в буфете, где оскорблённый мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в голову оппонента. Пострадавший упал и потерял много крови. Пуля пошла по касательной. Голову мужчины замотали бинтами и доставили в больницу. Его жизни ничто не угрожает. Стрелявший сдался полиции и в настоящее время находится в ОВД.

Матч, состоявшийся в рамках Кубка Москвы, завершился победой «Северной звезды» со счётом 10:4.