Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать пятую победу подряд

«Сент-Луис Блюз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев. Для «Блюз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Винс Данн, Владимир Тарасенко и Маккензи Макикерн. За «Нэшвилл» отличились Маттиас Экхольм и Райан Джохансен.

Видео гола Тарасенко также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 9 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».