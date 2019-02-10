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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать пятую победу подряд

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать пятую победу подряд
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев. Для «Блюз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Винс Данн, Владимир Тарасенко и Маккензи Макикерн. За «Нэшвилл» отличились Маттиас Экхольм и Райан Джохансен.

Видео гола Тарасенко также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 9 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Данн (Томас, Сундквист) – 04:37 (5x5), 2:0 – Тарасенко (Шенн) – 18:45 (5x5), 2:1 – Экхольм (Смит, Суббэн) – 27:28 (5x4), 3:1 – Макикерн (Барбашев, Томас) – 30:58 (5x5), 3:2 – Джохансен (Форсберг, Йози) – 58:45 (6x5)
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