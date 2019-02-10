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28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург», у Кучерова «-4»

28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург», у Кучерова «-4»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла в составе победителей набрали Энтони Чирелли (1+1) и Алекс Киллорн (0+2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 32.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-4». У защитника Михаила Сергачёва «+1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участие в матче на принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 4
2:1, 1:2, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Уилсон (Блюгерс, Каллен) – 13:36 (5x5), 1:1 – Гурд (Пойнт, Хедман) – 15:02 (5x5), 2:1 – Чернак (Пакетт, Коберн) – 15:59 (5x5), 3:1 – Чирелли (Киллорн, Макдона) – 27:42 (4x5), 3:2 – Макканн (Раст) – 28:31 (4x4), 3:3 – Раст (Гюнцель) – 35:04 (4x4), 4:3 – Джонсон (Палат, Стэмкос) – 44:54 (5x5), 5:3 – Миллер (Киллорн, Чирелли) – 54:03 (5x5), 5:4 – Пирсон (Кросби) – 55:12 (5x5)
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