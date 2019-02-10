«Вегас» — «Коламбус»: Панарин забросил 21-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Вегас Голден Найтс» (2:2, завершился второй период). Ассистентами выступили Скотт Харрингтон и Оливер Бьёркстранд. Для российского нападающего эта шайба стала 21-й в сезоне.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

В 52 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в свой актив 61 (21+40) очко.

Ранее Панарин через своего агента сообщил клубу, что вести переговоры будет только после окончания сезона. Это означает, что россиянин хочет покинуть стан «Коламбуса», так как у него заканчивается контракт, и вероятность обмена Артемия до дедлайна (25 февраля) оценивается очень высоко.