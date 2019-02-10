«Тампа» стала 4-й командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед за 55 матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» четвёртым кряду.

В свою очередь «Тампа» стала четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед за 55 матчей. В сезоне-2015/16 «Вашингтону Кэпиталз» хватило 53 матчей, чтобы одержать 40 побед. «Детройт Ред Уингз» дважды укладывался в 54 матчах (сезоны-1995/96 и 2007/08). «Монреаль Канадиенс» (сезон-1975/76) и «Бостон Брюинз» (сезоны-1970/71 и 1973/74) требовалось по 55 игр.

По два балла в составе победителей набрали Энтони Чирелли (1+1) и Алекс Киллорн (0+2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 32.