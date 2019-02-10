Кросби поучаствовал в массовой стычке, обменявшись ударами с Джонсоном

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» четвёртым кряду.

На 34-й минуте произошла массовая стычка, участие в которой принял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, обменявшийся ударами с Тайлером Джонсоном. По итогам эпизода оба игрока были наказаны малыми штрафами.

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-4». У защитника Михаила Сергачёва «+1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участие в матче на принимал.