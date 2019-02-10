Тарасенко: игра с «Нэшвиллом» — большое испытание, горжусь «Сент-Луисом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:2).

«Мы долго не играли дома, поэтому сегодняшний матч был очень важен для нас. Тем более в соперниках был «Нэшвилл», для команды это большое испытание. Уверенность не может прийти за один день, к ней нужно двигаться маленькими шагами. Но сегодня мы действительно упорно боролись. Я горжусь нашей работой», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Владимир отметился заброшенной шайбой. Другой нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 9 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».