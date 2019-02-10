«Калгари» проиграл «Ванкуверу», сохранив лидерство в Западной конференции

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Трэвиса Грина. Для «Калгари» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте первого периода, отличился нападающий «Ванкувера» Бо Хорват. Гостям удалось отыграться усилиями Элиаса Линдхольма. В середине отрезка команды ещё раз обменялись заброшенными шайбами. На гол Джоша Ливо ответил Сэм Беннетт. Во втором периоде Эндрю Манджапане впервые вывел «огоньков» вперёд, но уже через две минуты Брок Бёзер восстановил равновесие. В серии буллитов решающую попытку реализовал Элиас Петтерссон.

Главным героем матча стал голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём, отразивший 44 броска. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин не набрал очков.

Несмотря на поражение, «Калгари» сохранил лидерство (74 очка) в Западной конференции, вновь опередив «Сан-Хосе Шаркс» (73 очка).