Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» четвёртым кряду.

Эта игра стала 916-й для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. 31-летний канадский нападающий установил клубный рекорд по количеству матчей, превзойдя результат нынешнего владельца «Пингвинз» Марио Лемье (915 игр).

Кросби был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2005 году под первым номером. С мая 2007 года Сидни является капитаном команды. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016-2017), а также четырежды выигрывал Приз Принца Уэльского (2008-2009, 2016-2017).