Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 14:00

Сегодня, 10 февраля, сборная России проведёт встречу с командой Чехии на этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Встреча пройдёт в Стокгольме на арене «Ховет», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия— Чехия.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече. В активе российской команды два очка, последнее место с одним баллом занимает сборная Финляндии.

Полный состав сборной России



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»), Александр Самонов («Витязь»).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»).



Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).



Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.