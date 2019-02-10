Торнтон вышел на девятое место в истории НХЛ по голевым передачам, догнав Хоу

В очередном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Хет-трик в составе победителей оформил форвард Кевин Лабанк.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отметился двумя результативными передачами. Вторая передача стала для 39-летнего канадца 1049-й в карьере. Теперь он делит девятое место в истории НХЛ по этому показателю ещё с одним легендарным канадцем — Горди Хоу. При этом Хоу провёл 1767 матчей, а Торнтону хватило 1540, чтобы достичь этой отметки.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), топ-3 замыкает Марк Мессье (1193). В топ-10 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Адам Оутс (1079) и Стив Айзерман (1063).