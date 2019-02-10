Далин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам среди 18-летних защитников

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» сломил сопротивление «Детройт Ред Уингз» — 3:1.

Защитник «Баффало» Расмус Далин отметился результативной передачей. В активе первого номера драфта НХЛ-2018 стало 30 (6+24) очков в 54 матчах сезона при показателе полезности «+6». Швед вышел на пятое место в истории лиги по результативности для 18-летних защитников, превзойдя результат Аарона Экблада — 29 (7+22) баллов.

Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру «Сэйбрз» Филу Хаусли – 57 (17+40) очков, второе место у Бобби Орра – 38 (13+25) очков. Третье место делят нынешний генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг и Даг Бодгер. Оба во время игровой карьеры набрали по 31 очку.