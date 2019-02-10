Кравчук: рынок-2019 складывается для Панарина хорошо, всё в его руках

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о смене агента нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным. Новым агентом российского хоккеиста стал Пол Теофанос, представляющий интересы голкипера «мундиров» Сергея Бобровского.

«В истории Панарина было слишком много публичности. Возможно, где-то ситуация вышла из-под контроля, что-то игрока не устраивало, и он пошёл на перестановку. В этой истории важно, где Артемий хочет играть и на каких условиях. Возможно, агент не мог сдвинуть с мёртвой точки заходящие в тупик переговоры. Впрочем, это только моё мнение, как говорится, со стороны. Прежде всего это в плюс агенту. Иметь клиентами двух таких звёзд, одновременно выходящих на рынок, — это действительно большой бизнес.

Вчера TSN назвала Панарина приманкой номер один предстоящего Юрьева дня, это говорит о многом. Вообще, рынок-2019 складывается для Панарина хорошо, в НХЛ не так много индивидуально ярких звёзд, и только малая часть из них становится летом неограниченно свободными агентами. Сейчас всё в руках нашего форварда и его представителей", — цитирует Кравчука Russia-Hockey.