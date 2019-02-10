Россия — Чехия: Михеев и Кадейкин заявлены в первом звене российской команды

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 10 февраля, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE.

Россияне в Ярославле одолели финнов (3:2 Б), а затем в Стокгольме проиграли шведам (2:4). После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече.

Сборная России:



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;

Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;

Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.