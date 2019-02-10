Паризе: слышал гул трибун, но не такой сильный, как в адрес Ковальчука

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) поделился впечатлениями от встречи с бывшей командой. В составе «дьяволов» американский форвард провёл семь сезонов.

«Слышал гул трибун, но, конечно, не такой сильный, как в адрес Ковальчука», — цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер снова потерпел поражение. 32-летний американец, восстановившийся после травмы, из-за которой пропустил 17 игр, не смог выиграть ни одного матча в этом сезоне. Американский вратарь в сезоне-2018/19 потерпел восемь поражений в 11 матчах, а ещё трижды Шнайдер не заканчивал встречу из-за того, что его меняли. Общая серия поражений «дьяволов» в матчах, когда на льду появлялся Шнайдер, достигла 20 матчей. В последний раз Кори одержал победу 27 декабря 2017 года в игре с «Детройт Ред Уингз».