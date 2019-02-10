Россия — Чехия: братья Зогорна образовали вторую тройку нападения чехов

Стал известен состав сборной Чехии на матч с командой России на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии. Встреча состоится сегодня, 10 февраля, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече.



Сборная Чехии:



Грубец (Уилл);

Полашек— Заморски, Затович— Голик— Квапил;

Штенцель— Кундратек, Р. Зогорна— Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Крейчик — Доудера, Червены— Горак— Ленц;

Галваш— Мусил, Коближек— Роусек— Странски, Здрахал.