Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Дженоа». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Россия — Чехия: братья Зогорна образовали вторую тройку нападения чехов

Россия — Чехия: братья Зогорна образовали вторую тройку нападения чехов
Хоккей / Евротур

Стал известен состав сборной Чехии на матч с командой России на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии. Встреча состоится сегодня, 10 февраля, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече.

Сборная Чехии:

Грубец (Уилл);
Полашек— Заморски, Затович— Голик— Квапил;
Штенцель— Кундратек, Р. Зогорна— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Крейчик — Доудера, Червены— Горак— Ленц;
Галваш— Мусил, Коближек— Роусек— Странски, Здрахал.

Россия играет с Чехией на Евротуре! LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент