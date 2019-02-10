Елесин и Кадейкин сыграли все матчи на трёх этапах Евротура за сборную России

Сборная России проводит матч с командой Чехии на Шведских хоккейных играх. Идёт первый период, счёт не открыт.

В игре принимают участие защитник Александр Елесин и нападающий Александр Кадейкин. Елесин и Кадейкин единственные игроки в сборной России, сыгравшие во всех (девяти) матчах на трёх этапах Евротура. Андрей Кузьменко и Алексей Василевский провели по восемь игр. Форвард СКА не сыграл со шведами на Кубке первого канала, а защитник «Автомобилиста» не попал в заявку на этот матч с чехами.

Сборная России:



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;

Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;

Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.