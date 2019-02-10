Елесин и Кадейкин сыграли все матчи на трёх этапах Евротура за сборную России

Сборная России проводит матч с командой Чехии на Шведских хоккейных играх. Идёт первый период, счёт не открыт.
В игре принимают участие защитник Александр Елесин и нападающий Александр Кадейкин. Елесин и Кадейкин единственные игроки в сборной России, сыгравшие во всех (девяти) матчах на трёх этапах Евротура. Андрей Кузьменко и Алексей Василевский провели по восемь игр. Форвард СКА не сыграл со шведами на Кубке первого канала, а защитник «Автомобилиста» не попал в заявку на этот матч с чехами.
Сборная России:
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;
Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.
Россия играет с Чехией на Евротуре! LIVE
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