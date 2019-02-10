Стэмкос — о дедлайне: в «Тампе» никто не расстроится, если ничего не произойдёт

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о работе руководства клуба в дедлайн.

«Каждый хочет сделать свой состав лучше. Посмотрим, что выйдет в итоге. Если ничего не произойдёт, то никто не расстроится. У нас отличная команда», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

«Тампа» стала четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед в 55 матчах. В сезоне-2015/16 «Вашингтону Кэпиталз» хватило 53 матчей, чтобы одержать 40 побед. «Детройт Ред Уингз» дважды укладывался в 54 матча (сезон-1995/96, 2007/08). «Монреаль Канадиенс» (сезон-1975/76) и «Бостон Брюинз» (сезон-1970/71, 1973/74) требовалось по 55 игр.

Капитана «молний» в этом вопросе поддержал и главный тренер «Тампы» Джон Купер.