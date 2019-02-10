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Опубликовано видео начала конфликта со стрельбой на детском матче

Опубликовано видео начала конфликта со стрельбой на детском матче
Хоккей / Прочие

В интернете появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче Кубка Москвы по хоккею между командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров».

Напомним, на игре поругались два отца игроков «Дмитрова». Конфликт, связанный с бизнесом, существовал между мужчинами уже несколько месяцев. Инцидент спровоцировала супруга одного из мужчин. По словам очевидца, её муж толкнул оппонента и заявил: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

Спор, начавшийся около ледовой площадки, продолжился в буфете, где оскорблённый мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в голову оппоненту. Пострадавший упал и потерял много крови. Пуля прошла по касательной.

Посмотреть видео можно в социальной сети «ВКонтакте»

Отцу игрока детской команды выстрелили в голову во время матча в Москве
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