Опубликовано видео начала конфликта со стрельбой на детском матче

В интернете появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче Кубка Москвы по хоккею между командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров».



Напомним, на игре поругались два отца игроков «Дмитрова». Конфликт, связанный с бизнесом, существовал между мужчинами уже несколько месяцев. Инцидент спровоцировала супруга одного из мужчин. По словам очевидца, её муж толкнул оппонента и заявил: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»



Спор, начавшийся около ледовой площадки, продолжился в буфете, где оскорблённый мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в голову оппоненту. Пострадавший упал и потерял много крови. Пуля прошла по касательной.

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