Хартли: в плей-офф будет психологическая борьба, за счёт нее можно победить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о тренировках клуба во время паузы в КХЛ.



«Сейчас у нас отличные тренировки — напряжённые, интенсивные. Ребята получили два выходных. Это их заслуженный отдых. Нам предстоит выездная серия из трёх матчей, потом одна домашняя игра, которая станет заключительной в регулярном чемпионате, а потом плей-офф. Каждый матч важен. Понимаем, что нужно двигаться вперед шаг за шагом, и все компоненты будут важны.



Как отличается подготовка к плей-офф от игр „регулярки“? Всегда приходится делать небольшие изменения. Когда играешь с очередной командой, приходится немного подстраиваться, но нет необходимости менять тактику целиком, потому что это может только запутать твоих игроков. Если говорить о плей-офф, то в теории это могут быть семь игр с одним и тем же противником, и, конечно, это борьба не только физическая, но и психологическая. Когда встречаешься с одним и тем же соперником несколько раз подряд и хорошо его знаешь, нужно искать какие-то психологические аспекты, за счет которых можно победить», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.

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