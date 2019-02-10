Бек: у «Авангарда» напряжённые тренировки, за счёт работы мы были успешны

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек рассказал о тренировочных нагрузках во время паузы на Евротур.



«У нас уже четыре дня проходят напряжённые тренировки. Все ребята в форме и хорошо себя чувствуют. Мы знаем, что впереди четыре очень важных матча, которые станут заключительными перед серией игр навылет.



Не могу сказать, что мы делаем что-то специфическое. Конечно, будем немного перестраиваться в зависимости от соперника, но делаем упор на собственной усердной работе, ведь именно за счет этого мы и были успешны в предыдущих играх.



Что помогает быть лидером в «Авангарде»? Команды сильно отличаются, но сложно сказать что-то конкретное. «Авангард» — отличный клуб, получаю большое удовольствие от игры с этими ребятами. Я рад, что сейчас здесь», — цитирует игрока официальный сайт клуба.