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Бек: у «Авангарда» напряжённые тренировки, за счёт работы мы были успешны

Бек: у «Авангарда» напряжённые тренировки, за счёт работы мы были успешны
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек рассказал о тренировочных нагрузках во время паузы на Евротур.

«У нас уже четыре дня проходят напряжённые тренировки. Все ребята в форме и хорошо себя чувствуют. Мы знаем, что впереди четыре очень важных матча, которые станут заключительными перед серией игр навылет.

Не могу сказать, что мы делаем что-то специфическое. Конечно, будем немного перестраиваться в зависимости от соперника, но делаем упор на собственной усердной работе, ведь именно за счет этого мы и были успешны в предыдущих играх.

Что помогает быть лидером в «Авангарде»? Команды сильно отличаются, но сложно сказать что-то конкретное. «Авангард» — отличный клуб, получаю большое удовольствие от игры с этими ребятами. Я рад, что сейчас здесь», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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