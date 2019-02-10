В третьем периоде матча сборных России и Чехии на шведском этапе Евротура заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды Ильи Воробьёва Александр Кадейкин. Для 25-летнего форварда гол стал первым в форме национальной команды.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
Сборная России
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;
Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.
Сборная Чехии
Грубец (Уилл);
Полашек— Заморски, Затович— Голик— Квапил;
Штенцель— Кундратек, Р. Зогорна— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Крейчик — Доудера, Червены— Горак— Ленц;
Галваш— Мусил, Коближек— Роусек— Странски, Здрахал.
Россия — Чехия: Кадейкин забил первый гол за национальную команду