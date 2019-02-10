Россия — Чехия: Кадейкин забил первый гол за национальную команду

В третьем периоде матча сборных России и Чехии на шведском этапе Евротура заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды Ильи Воробьёва Александр Кадейкин. Для 25-летнего форварда гол стал первым в форме национальной команды.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



Сборная России



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев — Зуб, Денисенко — Кадейкин— Михеев;

Рафиков — Елесин, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;

Миронов — Кулик, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Береглазов— Мищенко, Слепец— Зернов— Бурдасов, Алексеев.



Сборная Чехии



Грубец (Уилл);

Полашек— Заморски, Затович— Голик— Квапил;

Штенцель— Кундратек, Р. Зогорна— Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Крейчик — Доудера, Червены— Горак— Ленц;

Галваш— Мусил, Коближек— Роусек— Странски, Здрахал.