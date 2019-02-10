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Сборная России победила Чехию в своём заключительном матче этапа Евротура

Сборная России победила Чехию в своём заключительном матче этапа Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная России одолела команду Чехии в своём заключительном матче этапа Евротура «Шведские хоккейные игры», встреча завершилась со счётом 3:1. На счету российской команды две победы на шведском этапе Евротура из трёх возможных.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 29-й минуте: точным броском отметился нападающий чешской сборной Томаш Зогорна. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Андрея Кузьменко, оформившего дубль. В третьем периоде голкипер россиян Илья Коновалов сумел отразить буллит. На 54-й минуте Россия упрочила преимущество благодаря дебютному голу Александра Кадейкина за сборную, шайба стала в матче последней.

Еврохоккейтур
10 февраля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Россия
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Чехия
0:1 – Зогорна – 28:44 (5x5), 1:1 – Кузьменко (Окулов, Береглазов) – 34:53 (5x5), 2:1 – Кузьменко – 39:01 (5x5), 3:1 – Кадейкин (Рафиков) – 53:52 (5x5)

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