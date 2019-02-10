Пивцакин: все игроки «Авангарда» полны сил и хотят начать плей-офф дома

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин поделился ожиданиями от финишного отрезка регулярного чемпионата.



«У команды хорошее настроение, готовимся к заключительному выезду. Съездим на Дальний Восток, проведём одну игру дома, а потом подготовка к плей-офф. Все игроки здоровы, полны сил, все хотят побеждать и начать плей-офф дома. Большинство отрабатываем на каждой тренировке, стараемся его улучшить. Этот компонент поможет нам побеждать, придаст нам больше уверенности.



Плей-офф — это совсем другие матчи. Можешь попасть на любого соперника. Там не важно, как ты сыграл в регулярном чемпионате. Все вывозится на характере и командной игре.



Сейчас идёт такая мини-предсезонка. Много времени проводим в зале, ещё больше — на льду. Отрабатываем «один в один», «один в ноль», «два в один» — такие компоненты, которые пригодятся в плей-офф, чтобы выигрывать матчи», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».