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Пивцакин: все игроки «Авангарда» полны сил и хотят начать плей-офф дома

Пивцакин: все игроки «Авангарда» полны сил и хотят начать плей-офф дома
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин поделился ожиданиями от финишного отрезка регулярного чемпионата.

«У команды хорошее настроение, готовимся к заключительному выезду. Съездим на Дальний Восток, проведём одну игру дома, а потом подготовка к плей-офф. Все игроки здоровы, полны сил, все хотят побеждать и начать плей-офф дома. Большинство отрабатываем на каждой тренировке, стараемся его улучшить. Этот компонент поможет нам побеждать, придаст нам больше уверенности.

Плей-офф — это совсем другие матчи. Можешь попасть на любого соперника. Там не важно, как ты сыграл в регулярном чемпионате. Все вывозится на характере и командной игре.

Сейчас идёт такая мини-предсезонка. Много времени проводим в зале, ещё больше — на льду. Отрабатываем «один в один», «один в ноль», «два в один» — такие компоненты, которые пригодятся в плей-офф, чтобы выигрывать матчи», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».

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