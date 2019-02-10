Шипачёв: с Кагарлицким в сборной не жжём, уже стали деревянные

Капитан сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги выигранного матча с командой Чехии (3:1).



«Надо забивать свои моменты, тогда будет легче играть. Сегодня вначале опять ничего не забили, хорошо, что у нас есть звезда, который совершил. Намёк на реализацию моментов не о Никонцеве, а о всей команде. Чехи провоцировали в конце, надо было терпеть и выигрывать.



Три матча за три дня? Так завтра ещё может не поставят меня («Динамо» играет со «Спартаком» 11 февраля. – Прим. «Чемпионата»). Дерби, но, может, тренер наш смотрел матч, и отменит завтра раскатку. Пожалуйста, сделайте так!



Со вбрасываниями у меня всегда проблема, как обычно. Если хуже, чем обычно, значит, ещё хуже стал играть. Не жжём с Кагарлицким, как в «Динамо», потому что деревянные стали, три дня отыграли, уже ничего не получается. Сейчас поедем обратно в «Динамо». А если серьёзно, то моменты были, но не забили, и пропустили какие-то непонятные голы. Что тут говорить-то, плохо сыграли.



Скорость здесь побыстрее, чем в КХЛ. Как капитан говорил новичкам, чтобы не переживали, чувствовали себя раскованно и наслаждались моментом. Хорошая молодёжь, будут здорово играть.



Коновалов играет здорово, но и Бобков тоже хорошо играет, просто мы не помогли ему в матче со Швецией», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.