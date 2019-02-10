Кузьменко: дубль на каждом этапе Евротура — приятная стабильность

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал итоги победного матча Евротура со сборной Чехии (3:1).



«Сегодня мы намного лучше действовали, чем в матче со Швецией. Здорово сыграли в атаке во втором периоде, соперник немного подустал, а мы воспользовались своими моментами и забили классные голы. Второй гол за счёт отскока забил. Случайно, но это удача, за счёт неё и движемся. Перед матчем Илья Воробьёв говорил, что нужно больше бросать, больше выбираться на пятачок. Со шведами мы этого не делали, а сегодня было получше, за счёт этого выиграли.



На каждом этапе делаю по дублю, когда же будет хет-трик? Не знаю, может быть, на следующем. Это очень приятно, что так получается. В ноябре я говорил, что меня трясёт при игре за сборную, но сейчас это прошло. Это было в первых двух матчах, так что всё хорошо. Если подводить итоги этапа, то мы плохо сыграли со шведами, надо было побеждать, и тогда мы бы выиграли этап. Но, в целом, неплохо сыграли, состав хороший подобрался», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.