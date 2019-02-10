Михайлов: тройки Светлакова, Шипачёва, Коновалов и Михеев сделали заявку на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги выступления сборной России на шведском этапе Евротура. Россияне выиграли два матча из трёх.



«Тренерский штаб сделал правильно, что взял такой состав на Шведские игры, эти ребята выделяются в чемпионате КХЛ. Выбор у нас есть всегда, теперь тренеры пошли на эксперимент и пригласили всех, кто хорошо зарекомендовал себя в командах. Понравились самоотдача, настрой, новые сочетания в двух звеньях. Наши сегодня играли сильнее чехов, хотел бы выделить нашего вратаря.



Из этого состава есть кандидаты, которые доказали, что они могут играть за национальную команду. Заявку на попадание на чемпионат мира сделали вратарь, тройки Светлакова и Шипачёва, Михеев, Бурдасов. Но это только кандидаты, а место в составе им ещё надо завоевать и бороться за место под солнцем. На сегодняшний день они могут составить конкуренцию, но кандидатов очень много. Железными кандидатами из этого состава я бы никого не назвал.



Василевский играет очень хорошо. Думаю, ему просто дали отдохнуть сегодня. Нельзя говорить, что он провалился. Вопросы есть ко всем защитникам, но это вопросы для тренерского штаба. Другой вопрос – почему команда не забивает первой, а только отыгрывается. Большой плюс, что они доказали, что умеют отыгрываться, но надо не отыгрываться, а самим забивать первыми», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.