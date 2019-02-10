Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торино» — «Удинезе». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

И. Воробьёв: Шипачёв сказал, что плохо сыграл? Сказал и сказал, не буду выделять

И. Воробьёв: Шипачёв сказал, что плохо сыграл? Сказал и сказал, не буду выделять
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал игру нападающего сборной России Вадима Шипачёва на шведском этапе Евротура. Форвард после игры с Чехией (3:1) сообщил, что остался недоволен уровнем своей игры.

«Шипачёв честно сказал, что плохо сыграл? Раз сказал, то сказал. Не хочу комментировать. У нас была команда, и я не хочу никого выделять в ту или иную сторону. Что касается игры на вбрасываниях, то он мог бы сыграть лучше.

Опять же, с чехами мы хотели дать шанс молодым, это главное. У нас все сыграли — Слепец, Денисенко, Алексеев. Нужно было искать, чего мы хотим видеть от каждого звена», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Календарь Еврохоккейтура

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами
Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент