И. Воробьёв: Шипачёв сказал, что плохо сыграл? Сказал и сказал, не буду выделять

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал игру нападающего сборной России Вадима Шипачёва на шведском этапе Евротура. Форвард после игры с Чехией (3:1) сообщил, что остался недоволен уровнем своей игры.



«Шипачёв честно сказал, что плохо сыграл? Раз сказал, то сказал. Не хочу комментировать. У нас была команда, и я не хочу никого выделять в ту или иную сторону. Что касается игры на вбрасываниях, то он мог бы сыграть лучше.



Опять же, с чехами мы хотели дать шанс молодым, это главное. У нас все сыграли — Слепец, Денисенко, Алексеев. Нужно было искать, чего мы хотим видеть от каждого звена», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Календарь Еврохоккейтура