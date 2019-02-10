Ротенберг: есть поручение президента о прекращении оттока игроков из России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о желании прекратить отток хоккеистов из России.



«За игрой сборной следили скауты НХЛ? Это говорит о том, что скаутам клубов НХЛ интересно посмотреть не только наших хоккеистов, но и игроков других сборных. Для того чтобы наши игроки оставались дома, мы должны делать всё возможное, чтобы они сделали выбор в пользу России. Создавать для них условия. Со скаутами НХЛ мы общаемся и обмениваемся опытом, который потом будем использовать в своей работе.



СКА будет бороться за каждого игрока? Это касается всех, не только игроков СКА. У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным. Чем больше будет играть в России хороших игроков, тем лучше для сборной. Чтобы добиваться максимальных результатов, в сборной должны быть лучшие игроки. На каждом из трёх этапов Евротура у нас играли лучшие игроки. В общем зачёте мы идём на первом месте с отрывом. Конечно, результат важен, но не меньше внимания мы уделяем развитию игроков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.