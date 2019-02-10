Крикунов: Кагарлицкий и Шипачёв, конечно, сыграют завтра со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением об игроках своей команды в сборной России.



«Кагарлицкий, Шипачёв и Миронов, конечно, сыграют завтра со «Спартаком». Этот вызов в национальную команду они полностью заслужили, в том числе и своей игрой в КХЛ. Шипачёв и Кагарлицкий занимают третье и четвёртое места в списке самых результативных игроков в лиге в этом сезоне».



В сборной игра Шипачёва и Кагарлицкого смотрелась не так ярко, как обычно. Не хватило времени, чтобы перестроиться под игру в сборной, да и партнёров по звену стоило подобрать немного других. Форварду, который окажется с ними в одном звене, даже не придётся много думать, они в любом случае найдут его передачей, нужно только забивать. Они создали много моментов для Анатолия Никонцева, но забивать у того не всегда получалось, поэтому и их игра смотрелась не так», — цитирует тренера ТАСС.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.