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Хоккеисты «Динамо» Мн Волков, Когалев и Дроздов будут играть за «Юность»

Хоккеисты «Динамо» Мн Волков, Когалев и Дроздов будут играть за «Юность»
Хоккей / КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» Артём Волков, Александр Когалев и Иван Дроздов будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Юности» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги, информирует официальный сайт команды. Это случится после окончания регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля.

Кроме того, ранее за минчан были заявлены Дмитрий Знахаренко и Максим Парфеевец.

Хоккеисты Михаил Карнаухов, Илья Литвинов и Даниил Бокун будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Шахтёра» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги.

Напомним, минское «Динамо» потеряло шансы на попадание в восьмёрку лучших Западной конференции и не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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