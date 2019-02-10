Хоккеисты «Динамо» Мн Волков, Когалев и Дроздов будут играть за «Юность»

Хоккеисты минского «Динамо» Артём Волков, Александр Когалев и Иван Дроздов будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Юности» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги, информирует официальный сайт команды. Это случится после окончания регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля.



Кроме того, ранее за минчан были заявлены Дмитрий Знахаренко и Максим Парфеевец.



Хоккеисты Михаил Карнаухов, Илья Литвинов и Даниил Бокун будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Шахтёра» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги.



Напомним, минское «Динамо» потеряло шансы на попадание в восьмёрку лучших Западной конференции и не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19