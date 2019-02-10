Хичкок: не могу понять расслабленности «Эдмонтона», играли в своё удовольствие

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок подверг критике игроков своей команды после игры с «Сан-Хосе Шаркс» (2:5).



«Когда вы совершаете так много потерь и играете так расслабленно, то у вас нет шансов. В выставочной игре — возможно. Но сейчас, когда до зоны плей-офф всего несколько очков, для игроков это должно быть неприемлемо.



Мастерство — это хорошо, но это не отменяет необходимости работать для достижения результата. Нам надо спросить себя: мы хотим побеждать или просто играть в хоккей в своё удовольствие? Сегодня мы делали второе. Тот же „Сан-Хосе“ — прекрасная команда, нет сомнений. Но тут не другие нас обыгрывают. Тут мы сами рубим сук, на котором сидим.



Потеряли шайбу — и спокойно поехали на смену. Я просто не могу этого понять», — цитирует Хичкока официальный сайт лиги.