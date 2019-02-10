Буре: на Шведских играх мы убедились, что уровень Евротура выше чемпионата КХЛ

Легендарный нападающий Павел Буре прокомментировал итоги Шведских игр, где сборная России выиграла два матча из трёх.



«Думаю, не стоит расстраиваться из-за того, что сборная не заняла первое место на шведском этапе Евротура. Главное, что штаб сборной проверил много игроков, дал поиграть молодёжи. Хорошо, что в сборной стали появляться молодые игроки в возрасте 18-19 лет. Такого не было давно. Ну и в общем зачёте Евротура сборная идёт на первом месте с большим отрывом. В девяти матчах наша команда уступила всего два раза.



Из игроков порадовал молодой вратарь «Локомотива» Коновалов, сумевший классно сыграть и очень много сделать для победы, а также Илья Михеев, который уже выступал на чемпионате мира и в матчах за сборную держит стабильно высокий уровень.



Что касается уровня Евротура, то я уже говорил, что это очень важный и полезный турнир, в котором наши игроки вырастают до национальной сборной. И его уровень выше чемпионата КХЛ, даже когда команды соперников составлены из игроков внутренних чемпионатов. На прошедшем этапе, Шведских хоккейных играх, мы в этом наглядно убедились», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

«Многие сделали заявку на ЧМ. Но после плей-офф карты смешаются по-новому» Илья Воробьёв и Роман Ротенберг подвели итоги третьего этапа Евротура для сборной России.