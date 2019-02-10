Илья Коновалов признан лучшим вратарём Шведских игр

Стали известны лучшие игроки Шведских хоккейных игр по версии организаторов турнира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Лучшим вратарём признан 20-летний Илья Коновалов, защищавший ворота сборной России в играх с Финляндией (3:2 Б) и Чехией (3:1). Лучшим защитником стал игрок сборной Финляндии Микко Лехтонен. Лучшим нападающим признали шведа Эмиля Бемстрёма. Самый ценный игрок Шведских игр — чешский нападающий Ян Коварж.
Символическая сборная Шведских игр, по мнению журналистов:
вратарь: Илья Коновалов (Россия);
защитники: Клас Дальбек (Швеция), Пётр Заморски (Чехия);
нападающие: Илья Михеев (Россия), Эмиль Бемстрём (Швеция), Ян Коварж (Чехия).
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