Евротур: сборная Швеции отыгралась с 2:4, но уступила Финляндии

Сборная Швеции в матче домашнего этапа Евротура потерпела поражение от команды Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:5 Б. Обе команды завершили Шведские хоккейные игры с одной победой в активе.



Счёт был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий шведской сборной Эмиль Бемстрём. Во втором периоде счёт стал равным: у Финляндии голы на свой счёт записали Юхани Тюрвяйнен и Нико Оямяки, у хозяев шайбу забросил Исак Лундестрём. На старте третьего периода финны забили дважды усилиями Ээмели Суоми и Оямяки, оформившего дубль. На 51-й минуте Швеция сократила отставание благодаря голу Юакима Нюгорда. Вскоре счёт стал равным — шайбу забросил сделавший дубль Бемстрём. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказалась команда Финляндии.