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Евротур: сборная Швеции отыгралась с 2:4, но уступила Финляндии

Евротур: сборная Швеции отыгралась с 2:4, но уступила Финляндии
Хоккей / Евротур

Сборная Швеции в матче домашнего этапа Евротура потерпела поражение от команды Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:5 Б. Обе команды завершили Шведские хоккейные игры с одной победой в активе.

Счёт был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий шведской сборной Эмиль Бемстрём. Во втором периоде счёт стал равным: у Финляндии голы на свой счёт записали Юхани Тюрвяйнен и Нико Оямяки, у хозяев шайбу забросил Исак Лундестрём. На старте третьего периода финны забили дважды усилиями Ээмели Суоми и Оямяки, оформившего дубль. На 51-й минуте Швеция сократила отставание благодаря голу Юакима Нюгорда. Вскоре счёт стал равным — шайбу забросил сделавший дубль Бемстрём. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказалась команда Финляндии.

Еврохоккейтур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Швеция
4 : 5
1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1
Финляндия
1:0 – Бемстрём (Нюгорд, Расмуссен) – 05:41 (5x5), 1:1 – Тюрвяйнен (Суоми, Лескинен) – 20:24 (5x5), 2:1 – Лундестрём (Перссон, Линдквист) – 27:43 (5x5), 2:2 – Оямяки (Лескинен) – 31:50 (5x5), 2:3 – Оямяки (Лескинен) – 42:44 (5x5), 2:4 – Суоми (Лехтонен) – 45:55 (5x4), 3:4 – Нюгорд (Бемстрём, Дальбек) – 50:41 (5x5), 4:4 – Бемстрём (Сюльвегорд, Расмуссен) – 54:52 (5x5), 4:5 – Каски – 65:00 ( ПБ)
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