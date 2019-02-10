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Сборная России заняла второе место на Шведских хоккейных играх

Сборная России заняла второе место на Шведских хоккейных играх
Хоккей / Евротур

Сборная России заняла второе место на Шведских хоккейных играх, подопечные Ильи Воробьёва выиграли два матча из трёх. Российская команда взяла верх над командой Финляндии (3:2 Б), уступила сборной Швеции (2:4) и одолела Чехию (3:1).

Первое место на турнире заняла сборная Чехии с шестью очками, у России — пять очков, у Швеции — четыре балла, у Финляндии — три.

Напомним, лучшим вратарём турнира признан 20-летний Илья Коновалов, защищавший ворота сборной России в играх с Финляндией и Чехией. Лучшим защитником стал игрок сборной Финляндии Микко Лехтонен. Лучшим нападающим признали шведа Эмиля Бемстрёма. Самый ценный игрок Шведских игр — чешский нападающий Ян Коварж.

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