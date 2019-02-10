Сын Николая Цулыгина вошёл в состав «Салавата» на дальневосточный выезд

«Чемпионату» стал известен список игроков системы «Салавата Юлаева», которые отправятся в поездку на Дальний Восток. Напомним, ранее стало известно, что уфимская команда не планирует брать на выезд основной состав, но главный тренер Николай Цулыгин поедет с клубом. В состав также попал сын главного тренера Кирилл Цулыгин.



В состав «Салавата» не вошла группа легионеров и лидеров команды, включая Линуса Умарка и Теэму Хартикайнена.



На выездную серию отправятся:



Вратари: Андрей Кареев, Анвар Сулейманов, Даниил Тарасов.



Защитники: Станислав Гареев, Артём Сергеев, Павел Коледов, Руслан Петрищев, Алексей Семёнов, Анатолий Елизаров, Сергей Терещенко, Юрий Сергиенко, Кирилл Цулыгин.



Форварды: Вячеслав Солодухин, Максим Майоров, Александр Бурмистров, Максим Рыбин, Владимир Ткачёв, Владислав Лукин, Даниил Скориков, Георгий Бусаров, Павел Шэн, Владимир Бобылёв, Николай Чебыкин, Глеб Кузьмин, Антон Пачин.



Напомним, «Салават» уже обеспечил себе попадание в розыгрыш Кубка Гагарина и уже вряд ли покинет шестое место Востока.

«Салават» сыграет три матча без основы. Это подстава для КХЛ На дальневосточный выезд игроков «Толпара» и «Тороса» повезёт Николай Цулыгин. Где логика?