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«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с «Нэшвилл Предаторз». Российскому форварду удалось поразить ворота Юусо Сароса хлёстким броском в верхний угол.

Для Тарасенко заброшенная шайба стала 20-й в сезоне, ему удалось добиться такого достижения в шестом чемпионате подряд. Результативная серия форварда насчитывает восемь матчей, за которые он набрал 10 (5+5) баллов. Всего в активе Тарасенко теперь 39 (20+19) баллов после 52 матчей.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Владимира Тарасенко в ворота «Нэшвилла» также можно увидеть в «твиттере» «блюзменов».

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