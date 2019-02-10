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Хет-трик Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

Хет-трик Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке уступил «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко, оформивший хет-трик.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 5
0:0, 1:3, 3:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Пьетранджело (Томас, О'Райлли) – 22:56 (5x4), 0:2 – Тарасенко (Боумистер, Парэйко) – 24:41 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Эллис, Йози) – 25:06 (5x5), 1:3 – Бозак (Шварц, Стин) – 25:51 (5x5), 2:3 – Йози (Фиала, Эллис) – 42:48 (5x5), 3:3 – Арвидссон (Джохансен, Экхольм) – 46:10 (5x5), 3:4 – Тарасенко (О'Райлли, Боумистер) – 47:06 (5x5), 4:4 – Форсберг (Джохансен) – 52:53 (5x5), 4:5 – Тарасенко – 60:16 (3x3)
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