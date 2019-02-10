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Тарасенко оформил четвёртый хет-трик в карьере и первый с 2016 года

Тарасенко оформил четвёртый хет-трик в карьере и первый с 2016 года
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке уступил «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Решающий вклад в победу «блюзменов» внёс российский нападающий Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик. Победную шайбу он забросил в овертайме. Для форварда это четвёртый хет-трик в карьере и первый с 2016 года.

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Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко.

Хет-трик Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
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