Тарасенко стал 16-м россиянином в истории НХЛ, забросившим 200 шайб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке уступил «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Решающий вклад в победу «блюзменов» внёс российский нападающий Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик. Третья шайба стала для Тарасенко юбилейной, 200-й в НХЛ. Он стал 16-м россиянином в истории НХЛ и восьмым игроком в истории «блюзменов», которому удавалось подобное достижение.

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Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко.