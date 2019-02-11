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«Тампа-Бэй» в гостях обыграл «Флориду», у Кучерова два гола и передача

«Тампа-Бэй» в гостях обыграл «Флориду», у Кучерова два гола и передача
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, в активе которого 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Стивен Стэмкос (1+1), Брейден Пойнт (1+1), Джей Ти Миллер (0+2) и Антон Строльман (0+2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 2 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 5
0:1, 2:2, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Хедман, Строльман) – 04:02 (5x5), 0:2 – Стэмкос (Строльман, Миллер) – 32:08 (5x5), 1:2 – Ватрано (Юбердо, Мэтисон) – 33:11 (5x5), 1:3 – Кэллахан (Жозеф) – 37:51 (5x5), 2:3 – Мальгин (Брауэр, Шихан) – 38:50 (5x5), 2:4 – Пойнт (Миллер, Кучеров) – 44:25 (5x4), 2:5 – Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 59:12 (5x3)
Кучеров прервал 10-матчевую безголевую серию, забросив 23-ю шайбу в сезоне
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