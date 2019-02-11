«Тампа-Бэй» в гостях обыграл «Флориду», у Кучерова два гола и передача

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, в активе которого 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Стивен Стэмкос (1+1), Брейден Пойнт (1+1), Джей Ти Миллер (0+2) и Антон Строльман (0+2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 2 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.