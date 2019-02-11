Георгиев не дал забить Таваресу, вытащив шайбу из пустого угла

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1.

Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 55 бросков из 56. В этот день ему исполнилось 23 года. В начале первого периода он не позволил отличиться Джону Таваресу. Нападающий «Торонто» бросал практически в пустые ворота, но голкипер сумел подставить клюшку и щиток.

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Счёт уже на 28-й секунде открыл шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад. На 11-й минуте Каспери Капанен восстановил равновесие. Но ещё до свистка на первый перерыв «рейнджеры» снова вышли вперёд усилиями Джейми Веси. В третьем периоде отличились Адам Маккуэйд и Кевин Хейз.