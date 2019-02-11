Георгиев: это был особенный день рождения

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1). Российский голкипер стал первой звездой встречи, отразив 55 бросков из 56.

«Это был особенный день рождения, потому я старался не концентрироваться на поздравлениях — передо мной была важная игра. Очень рад, что всё закончилось так, как закончилось», — приводит слова Георгиева официальный «твиттер» «Рейнджерс».

Георгиев продемонстрировал второй результат в истории франшизы по количеству отражённых бросков. Рекорд «Рейнджерс» принадлежит Майку Рихтеру, который в 1991 году совершил 59 сейвов.

В 19 матчах (16 – в стартовом составе) Георгиев одержал 8 побед и оформил шат-аут. В среднем он пропускает 3,11 гола за игру, отражая 90,5% бросков.