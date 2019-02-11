Доминге установил клубный рекорд «Тампы», превзойдя достижение Василевского

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей.



Голкипер «молний» Луи Доминге одержал 10-ю победу подряд и установил клубный рекорд. Он опередил Андрея Василевского, одержавшего девять побед в октябре 2017 года, и Джона Грэма (9 побед в 2005 году). Четвёртое место занимает Николай Хабибулин, одержавший восемь побед подряд в 2004 году.



Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, в активе которого 3 (2+1) очка. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 2 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв очков не набрал.

Кучеров прервал 10-матчевую безголевую серию, забросив 23-ю шайбу в сезоне