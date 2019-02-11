Нападающий СКА Евгений Кетов выбыл из строя до конца марта

Нападающий СКА Евгений Кетов выбыл из строя до 29 марта, сообщает в своём пресс-релизе Континентальная хоккейная лига.



В этом сезоне 33-летний хоккеист провёл 46 матчей в регулярном чемпионате. На его счету одна заброшенная шайба и шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за игру Кетов проводит на льду по 13 минут 40 секунд.



Кроме того, до 15 февраля в списке травмированных хоккеистов будет находиться форвард «Витязя» Александр Сёмин. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 39 (19+20) очков при показателе полезности «+9». В среднем за игру Сёмин проводит на льду по 17 минут 27 секунд.