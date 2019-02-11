Пьетранджело: когда у Тарасенко появляется кураж, его не остановить

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело оценил игру нападающего Владимира Тарасенко в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ). Российский форвард «блюзменов» оформил хет-трик и отметился победным голом в овертайме.



«Когда у Влади появляется этот кураж, его не остановить. Для команды это просто здорово. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе. Тарасенко просто в ударе», — приводит слова Пьетранджело пресс-служба «Сент-Луиса»



Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко, оформивший хет-трик.

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.