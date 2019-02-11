Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Тарасенко и Георгиева, 5 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В матчах приняли участие 13 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), а форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 55 бросков во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 33 броска в игре с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ), но потерпел пятое поражение подряд.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 55 из 56 98,2% 4:1 Варламов «Колорадо» 33 из 35 94,3% 1:2 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Тарасенко (н) «Сент-Луис» 3+0 0 2 8 1 1 - 16.20 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 1 1 0 67% 10.36 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 2+1 -1 2 5 1 0 - 19.11 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 0 1 0 0 - 16.46 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 3 0 0 - 13.55 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 3 1 - 11.19 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 0 2 2 1 - 15.23 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 5 1 - 17.43 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 0 3 0 - 14.18 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 1 1 1 46% 13.13 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 2 1 0 - 20.02