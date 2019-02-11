Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Тарасенко и Георгиева, 5 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В матчах приняли участие 13 представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), а форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 55 бросков во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 33 броска в игре с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ), но потерпел пятое поражение подряд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|55 из 56
|98,2%
|4:1
|Варламов
|«Колорадо»
|33 из 35
|94,3%
|1:2 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|3+0
|0
|2
|8
|1
|1
|-
|16.20
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|67%
|10.36
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|2+1
|-1
|2
|5
|1
|0
|-
|19.11
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|16.46
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|13.55
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|1
|-
|11.19
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|-
|15.23
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|5
|1
|-
|17.43
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|14.18
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|46%
|13.13
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|20.02
Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья