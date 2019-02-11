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Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Тарасенко и Георгиева, 5 хитов Задорова

Итоги дня в НХЛ для россиян: феерия Тарасенко и Георгиева, 5 хитов Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В матчах приняли участие 13 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), а форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 55 бросков во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 33 броска в игре с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ), но потерпел пятое поражение подряд.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»55 из 5698,2%4:1
Варламов«Колорадо»33 из 3594,3%1:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Тарасенко (н)«Сент-Луис»3+002811-16.20
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1011067%10.36
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»2+1-12510-19.11
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000100-16.46
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000300-13.55
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000131-11.19
Зайцев (з)«Торонто»0+000221-15.23
Задоров (з)«Колорадо»0+000051-17.43
Свечников (н)«Каролина»0+000030-14.18
Анисимов (н)«Чикаго»0+00011146%13.13
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10210-20.02
Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья
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