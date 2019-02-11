Детская следж-хоккейная команда «Тропик» стала победителем турнира в Швеции

Детская следж-хоккейная команда «Тропик» из Тулы стала победителем международного турнира Malmö Open, который проходил в Швеции с 7 по 10 февраля.



Противостояли тулякам команды из Германии и Швеции. Подопечные Александра Денисова проиграли лишь один матч. Это золото стало вторым в копилке Детской следж-хоккейной лиги. В ноябре 2018 года детская сборная привезла из Канады золотые медали престижного международного турнира по следж-хоккею Cruisers Cup.



«Турнир завершили на мажорной ноте. На этом турнире мне понравилось, что на льду дети отработали все наигранные схемы. Ребята чётко выполнили все тренерские установки, было приятно смотреть со стороны. Мы были лучше оставшихся команд. Поздравляю всех с победой, все молодцы! Спасибо нашим болельщикам за поддержку!» — сказал главный тренер команды Александр Денисов.