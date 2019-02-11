Беруби: Тарасенко сыграл прекрасно в матче с «Нэшвиллом», он обрёл уверенность

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби оценил игру нападающего Владимира Тарасенко в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ). Россиянин забросил три шайбы и отметился победным броском в овертайме.



«Это были три важных гола. У Владимира 11 шайб в 16 последних матчах. Тарасенко обрёл уверенность, он чувствует её прямо сейчас. Сегодня он сыграл прекрасно», — приводит слова Беруби официальный сайт «блюзменов».



Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко, оформивший хет-трик.

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.